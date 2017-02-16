他們留縣升學 可望上前端志願
大學學測成績出爐，屏東沒有滿級分學生，74級分2名，分別落在屏東高中和私立美和中學；東港高中最高分73級分，屏北高中最高分71級分，學生可望因繁星計畫上前端志願。
今年大學學測，屏東地區屏東高中算是考得最好的學校，70級分以上有12名，分別是74級分1名、72級分5名、71級分4名及70級分2名。
屏中表示，其中，74級分的林紘晟及72級分的王駿鈜在奧林匹亞競賽的地理科目中奪得冠軍，可望在大學入學時加分，進入前端志願。
屏中並表示，70級分以上的學生中，有6人次獲教育部留縣升學獎學金，3人次獲屏東縣留縣升學獎學金。
私立美和中學今年又交出不錯成績單，最高分74級分，70級分以上有4人。
屏東女中今年成績不理想，最高分只有71級分，70級分以上3人，潮州高中今年也不理想，沒有70級分以上學生。
兩校學校表示，今年的考生是國中會考免試升學的第1屆，不少成績優秀學生因填志願時沒有信心，轉往私校就讀；另外，今年數學較難，女生成績被拉了下來。
東港高中考生吳昇穆考了73級，學校表示，吳昇穆是從國中部直升高中部，升高中的會考成績足以上雄中，但他選擇就近升學，考出73級分，希望能在繁星計畫中，填選上牙醫的志願。
屏北高中最高分蔡佑欣考71級分，蔡佑欣家住里港鄉，考高中時成績可以上屏女，但她選擇離家近位於偏鄉的屏北高中就讀，學校評估，71級分應該可以填選上台大；屏北高中曾有考生考65級分上台大就讀。1060216
(中央社)
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