陸股2月上漲機率高 法人看好這些族群

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根據統計，陸股2月上漲機率超過7成，摩根士丹利也在去年底預測，上證指數今年上看4400點，看好族群包括資訊技術、醫療保健、消費品、銀行、原材料等。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，3月二會前及今年在十九大召開背景下，市場將維持穩定的慢牛走勢，春節後風險偏好推動下啟動春季躁動行情。

觀察財報表現，截至2月14日，滬深兩市已有153家上市公司披露了業績快報，其中99家公司淨利成長，超過6成獲利優於預期；從行業分布情況來看，醫藥生物行業、化工、電子行業業績增幅表現不錯，加上中國大陸1月消費者物價指數(CPI)年增2.5%，創3年以來新高，有利於週期性行業。

黃上修指出，中央經濟工作會議表明「穩中求進」的基調，市場對於改革的預期將有望提升，國企改革中混合所有制改革將作為突破口，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐，市場的結構性機會仍多，重點關注獲利成長持續與改革紅利釋放相關的投資機會。1060216

(中央社)