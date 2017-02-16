延後上學對孩子有幫助？校長團體質疑

繼桃園市去年9月實施中小學延後上學之後，台北市這學期將有4所中小學跟進試辦，台中市也在研擬可行方案。全國中小學校長協會今天發布聲明說，延後上學最關鍵的問題是「導師時間不見了」，反而對學生不利。

校長協會指出，延後上學衍生的問題包括，拉長導護時間，增加行政的複雜和困難，家長為了拼生活，提早送學生來是常態，行政要協助安置；延後上學，也要安全維護，原來上班前可以站導護的家長，也因延後上學時間，趕著上班，無法支援。

校長協會說，延後上學造成「導師時間不見了」，事實上，不少導師已經漸漸替代家庭教育了，原本晨間時間，可以增進師生信任，老師伴讀，識字量還可聚沙成塔，導師也可以指導重要的生活常規。校長等學校行政願意配合政策，是怕剝奪了導師和晨讀時間，反而對學生沒有幫助。

校長協會主張，各縣市試辦延後上學後，問題將會陸續顯現，甚至可能會讓學校行政人員覺得比其他同仁「更早上班」，擔任行政意願將更低，需要有更好配套作為。他們建議，試辦1學期應進行「實證研究」，提出檢討配套措施，有科學證明的事實，更有公信力。

為什麼要實施延後上學時間？因為睡不夠、睡不對，將使孩子長不高、記憶力大扣分。媒體和民意代表認為，青少年其實是不容易早睡早起的，台灣孩子普遍睡不夠、睡不好，希望讓學生多睡一點，「睡飽才有助於學習」。

「實證研究」重點是要觀察延後上學，是否結果也像美國的高中實施延後上學後，證實學生曠課人數減少、專注力提高、成績也變好了。或是，延後上學只是改善青少年睡眠品質的做法之一，不見得對孩子、家庭有利？

校長協會認為，台灣家長上班時間大多無法配合孩子延後上學，想讓孩子睡飽一點，不如早點睡，效果也是一樣。他們質疑，如果家庭生活作息未能調整，學生早上多了20至30分鐘在家，真能讓他們有充裕時間吃早餐？真能讓親子多了的談心時間？

校長協會強調，各校願意配合政府美意，調整在校時間，就希望孩子有機會調整作息，健康學習成長。但是政策需要謹慎，不是譁眾取寵，要避免政策「適得其反」，務必要有實證研究以及檢討措施，政策可行度應會大增，不要再出現「由學校本權責辦理，建議可補休來解決」這個官方答案。

(中時)