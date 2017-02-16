機捷今開放自由試乘 民眾大讚平穩

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機捷三重站湧入試乘民眾搶搭。(黃世麒攝)

機捷三重站排隊人龍綿延到一樓。(黃世麒攝)

機捷三重站排隊人龍綿延到一樓。(黃世麒攝)

機捷三重站排隊人龍綿延到一樓站外。(黃世麒攝)

民眾搶先試乘機場捷運。(黃世麒攝)

民眾大讚機捷平穩。(黃世麒攝)

機捷今開放民眾自由試乘。(黃世麒攝)

試乘民眾好奇地觀看沿途景色。(黃世麒攝)

桃園機場捷運16日起開放民眾自由試乘，不少人一早就到各站外排隊等候拿取號碼牌，機捷三重站上午10點不到湧入近千位民眾，排隊人龍延伸到站外。

(中時)