梅蘭妮亞第一天「上班」 亮麗迎以色列總理
美國總統川普偕第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump) 15日在白宮接待以色列的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）夫婦，而這次的接待會也外界備受矚目，因為這是梅蘭妮亞首次履行美國第一夫人的官方任務，而她也用卓越的時尚品味選擇穿了亮眼的白色套裝，吸引眾人目光。
據《CNN》報導，川普和第一夫人梅蘭妮亞15日中午在白宮門外，肩並肩迎接以色列總理夫婦，而這也是川普自1月20日上任以後，梅蘭妮亞首第一次履行第一夫人職責的「外交處女秀」，之後她還帶著以色列總理夫人參觀了國家非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture），梅蘭妮亞也藉此關注以色列和美國都經歷過奴隸制度為國家帶來的傷害，也期許未來絕不再發生。
梅蘭妮亞這此亮相的造型備受外界好評，她身著知名設計師卡爾•拉格斐(Karl Lagerfeld)為她訂作的白色雙排釦外套，以及凸顯她姣好身材的白色窄裙，再踩上10公分高的裸色高跟鞋，這身裝扮也讓外界對於第一夫人的時尚品味讚嘆有加。另外，她手上還配戴了讓人無法忽視的25克拉大鑽戒，這是川普在他們結婚10周年時送給梅蘭妮亞的禮物。
其實梅蘭妮亞一直遲自川普就職將近一個月後，才第一次履行第一夫人的職責，是因為她仍持續陪著兒子拜倫住在紐約，而沒有隨著川普搬到位於華盛頓特區的白宮，所以過去一個月在白宮舉行的外交活動，多由川普的長女伊凡卡(Ivanka)代為出席，這也讓不少美國人民擔心未來四年她將無法好好善盡第一夫人的職責。
而據《US Weekly》報導，消息指出梅蘭妮亞是位「悲慘」的第一夫人，過去一個月中，她不想出席任何白宮的活動，只想待在紐約的川普大樓裡陪伴兒子，因為總統生活都是川普想要的，她從來不想過這種生活。甚至在當了第一夫人之後，也讓她無法親自接送兒子上下學，因為特勤人員的隨行及安全規定，會讓每次她去學校的路上交通堵塞，而造成其他市民的不便，種種原因都讓她過得不開心，所以多次推託白宮請她出席外交的活動。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範