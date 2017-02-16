梅蘭妮亞第一天「上班」 亮麗迎以色列總理

川普(右二)偕梅蘭妮亞(左二)接見以色列總理(右一)及其妻(左一)。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞和以色列總理夫人莎拉。(圖/美聯社)

美國總統川普偕第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump) 15日在白宮接待以色列的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）夫婦，而這次的接待會也外界備受矚目，因為這是梅蘭妮亞首次履行美國第一夫人的官方任務，而她也用卓越的時尚品味選擇穿了亮眼的白色套裝，吸引眾人目光。

梅蘭妮亞和川普在白宮橢圓辦公室和以色列總理夫婦談話。(圖/美聯社)

據《CNN》報導，川普和第一夫人梅蘭妮亞15日中午在白宮門外，肩並肩迎接以色列總理夫婦，而這也是川普自1月20日上任以後，梅蘭妮亞首第一次履行第一夫人職責的「外交處女秀」，之後她還帶著以色列總理夫人參觀了國家非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture），梅蘭妮亞也藉此關注以色列和美國都經歷過奴隸制度為國家帶來的傷害，也期許未來絕不再發生。

梅蘭妮亞帶著以色列總理夫人參觀國家非裔美國人歷史文化博物館聽館員解說。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞這此亮相的造型備受外界好評，她身著知名設計師卡爾•拉格斐(Karl Lagerfeld)為她訂作的白色雙排釦外套，以及凸顯她姣好身材的白色窄裙，再踩上10公分高的裸色高跟鞋，這身裝扮也讓外界對於第一夫人的時尚品味讚嘆有加。另外，她手上還配戴了讓人無法忽視的25克拉大鑽戒，這是川普在他們結婚10周年時送給梅蘭妮亞的禮物。

梅蘭妮亞身著知名設計師卡爾•拉格斐為她訂作的白色雙排釦外套，以及凸顯她姣好身材的白色窄裙，手上還配戴了25克拉大鑽戒。(圖/美聯社)

其實梅蘭妮亞一直遲自川普就職將近一個月後，才第一次履行第一夫人的職責，是因為她仍持續陪著兒子拜倫住在紐約，而沒有隨著川普搬到位於華盛頓特區的白宮，所以過去一個月在白宮舉行的外交活動，多由川普的長女伊凡卡(Ivanka)代為出席，這也讓不少美國人民擔心未來四年她將無法好好善盡第一夫人的職責。

伊凡卡(右)及其夫婿卡許納(右後)在川普和以色列總理的記者會結束後，也趕往白宮會見外賓。(圖/美聯社)

而據《US Weekly》報導，消息指出梅蘭妮亞是位「悲慘」的第一夫人，過去一個月中，她不想出席任何白宮的活動，只想待在紐約的川普大樓裡陪伴兒子，因為總統生活都是川普想要的，她從來不想過這種生活。甚至在當了第一夫人之後，也讓她無法親自接送兒子上下學，因為特勤人員的隨行及安全規定，會讓每次她去學校的路上交通堵塞，而造成其他市民的不便，種種原因都讓她過得不開心，所以多次推託白宮請她出席外交的活動。

(中時電子報)