刺殺金正男越籍女嫌遭逮 越媒低調報導

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大馬警方昨天逮捕了一名涉嫌暗殺北韓領導人金正恩哥哥金正男的越南籍女嫌犯，並追捕另5名嫌犯。越南官方媒體雖有相關報導，但低調不願證實女嫌犯為越南籍。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）等媒體報導，45歲的金正男13日在吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時遇刺送醫不治，事後傳出是遭兩名女特工刺殺。馬國當局昨天凌晨逮捕一名涉案越南籍女嫌犯，還在追緝另外5名嫌犯，包括4男1女。

報導引述馬國警方官員指出，被捕29歲女子持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

據報導，兩名女嫌犯和4名男子同行，據被捕女子表示，同行的人告訴她，另一名女子會對一名男子臉部噴灑液體，要她持手帕摀住男子的臉。

這位官員又說：「她持手帕摀臉約10秒鐘。她說，她還以為向男子噴灑液體是惡作劇。」

越南「民智報」和「快訊新聞網站」等官方媒體紛紛引述國際媒體報導，同時刊登穿著白色上衣的女嫌照片，但是低調不願證實這名女嫌犯為越南籍，報導內容不提及女嫌犯的身分，只說明她行凶手段與逃逸過程。

另外，越南官方至今也尚未對此有任何說法。1060216

(中央社)