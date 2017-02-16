刺殺金正男越籍女嫌遭逮 越媒低調報導
大馬警方昨天逮捕了一名涉嫌暗殺北韓領導人金正恩哥哥金正男的越南籍女嫌犯，並追捕另5名嫌犯。越南官方媒體雖有相關報導，但低調不願證實女嫌犯為越南籍。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）等媒體報導，45歲的金正男13日在吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時遇刺送醫不治，事後傳出是遭兩名女特工刺殺。馬國當局昨天凌晨逮捕一名涉案越南籍女嫌犯，還在追緝另外5名嫌犯，包括4男1女。
報導引述馬國警方官員指出，被捕29歲女子持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。
據報導，兩名女嫌犯和4名男子同行，據被捕女子表示，同行的人告訴她，另一名女子會對一名男子臉部噴灑液體，要她持手帕摀住男子的臉。
這位官員又說：「她持手帕摀臉約10秒鐘。她說，她還以為向男子噴灑液體是惡作劇。」
越南「民智報」和「快訊新聞網站」等官方媒體紛紛引述國際媒體報導，同時刊登穿著白色上衣的女嫌照片，但是低調不願證實這名女嫌犯為越南籍，報導內容不提及女嫌犯的身分，只說明她行凶手段與逃逸過程。
另外，越南官方至今也尚未對此有任何說法。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。