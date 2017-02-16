共軍南海艦隊聯合演練 回應美巡航

共軍媒體15日報導，南海艦隊在進行遠海訓練編隊聯合防空作戰演練。14日才傳出美國海軍將派卡爾文森號航空母艦戰鬥群到南海巡航，共軍媒體接著就發布聯合演練消息。

解放軍報15日刊出「戰鬥，在大洋深處打響——目擊南海艦隊遠海訓練編隊聯合防空作戰演練」報導，南海艦隊遠海訓練編隊協同航空兵、岸基防空力量進行的一場聯合防空作戰演練，12日至13日「在南海某海域悄然打響」。

報導說，「紅方構築遠中近三層防空網：外圍，海軍航空兵某部2架戰機巡航待戰；中層，長沙艦和海口艦雷達飛旋，艦空導彈、艦炮蓄勢待發；近程，地面防空火力嚴陣以待」。

新浪軍事報導，由中國大陸海軍南海艦隊飛彈驅逐艦052D長沙艦、052C海口艦和綜合補給艦駱馬湖艦組成的遠海訓練編隊10日下午駛離三亞某軍港。

編隊赴南海、東印度洋、西太平洋等海域開展遠海訓練。這次參加遠海訓練的3艘艦艇均為共軍海軍新型主戰艦艇，隨艦搭載艦載直升機3架及數十名特戰隊員。

觀察者網分析，這是一場由航空兵、岸基防空力量以及水面艦艇共同參加的一場聯合防空作戰演練。參與的水面艦艇有共軍目前最先進的052C/D型驅逐艦，航空力量有J-11BH/BSH等，岸基防空力量有紅旗-9。

分析指出，考慮到這是一場在遠海進行的攻防演練，解放軍報文中到的「岸基防空力量」，可能包括西沙永興島上的紅旗-9防空營，以及南沙新建島礁的76毫米速射炮和30毫米近防炮防禦火力。

南海艦隊下屬多支陸基航空兵部隊，有飛豹和J-11BH/BSH等多型戰機，主要駐紮在海南島上，此次演練的航空兵力量應當是來自這些部隊。

演習中，西沙永興島和南沙新建島礁的機場也可能成為演習的一個組成要素。

分析說，這是大陸海軍動用海軍島礁駐防部隊、岸基航空兵在內的部隊的一次合成演習，意味中國大陸南沙防禦系統已經具備初期作戰能力。

美國「海軍時報」（Navy Times）網站14日引述美國國防官員透露，美國海軍和太平洋司令部計畫派遣卡爾文森號航空母艦（Carl Vinson）戰鬥群前往中國大陸在南海填造的人工島礁附近巡弋，以挑戰大陸對南海的主權聲索。1060216

(中央社)