傳統基金：香港續為全球最自由經濟體
根據美國傳統基金會的報告，香港繼續是全球最自由的經濟體，新加坡及紐西蘭分別排名第2及第3位，台灣則排名第11位。
傳統基金會在網頁公布了2017年全球各國或地區的經濟自由度，香港以89.8分排名世界第一。
報告讚揚香港經濟有很高的恢復能力，是全球最具競爭力的金融和貿易樞紐之一。
報告指香港擁有優質的法律架構，保障了財產權和法治，是香港繼續展示活力的核心力量。
此外，香港對貪汙的容忍度很低，而社會的高度透明支持了政府的誠實運作。
報告同時指出，透過金融和非經濟領域的聯繫，香港和中國大陸之間的互動變得更加緊密，香港至今仍是大陸進出口最重要的轉口據點。
另據報告，台灣的自由度排名全球第11位，中國大陸排名第111位。
報告指台灣擁有一個相對發展健全的商業規範和開放市場政策，這令民營市場得益，從而促進了貨品和資產的自由流動。
此外，台灣經濟很有擴張動力，中小企業是骨幹。
報告也讚揚台灣擁有健全的法律架構，保障了財產權和法治。
傳統基金會依據多個指標來衡量各國或地區的經濟自由度，包括法治、管治效能、政府架構和市場開放度。1060216
(中央社)
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