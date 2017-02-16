刺殺金正男嫌犯 將在大馬出庭

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涉嫌刺殺北韓領導人金正恩同父異母長兄金正男的落網嫌犯，今天將在馬來西亞法院出庭。大馬警方同時還在搜尋其他和本案有關的嫌犯。

法新社報導，大馬警方表示，這名被捕的28歲婦女，持越南護照，已經被羈押。媒體披露有2名女性刺客在吉隆坡機場向金正男臉部噴灑毒液。

雪蘭莪州（Selangor）警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）告訴法新社：「我們正在搜尋其他的嫌犯。」但未透露嫌犯人數或他們的國籍。1060216

(中央社)