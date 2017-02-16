學測滿級分 雄中6人雄女1人

我要評比

106學年度大學學測成績今天公布，高雄中學有6人獲滿級分（75級分），高雄女中僅有1人，兩校滿級人數都比去年少很多。

大考中心上午公布106學年度大學學測成績，全國共118人獲滿級分（占0.09%），比去年少20人，比104年少64人，成為近7年來新低紀錄。

雄中去年有9人滿級分，今年獲75級分則有6人，包括陳宥全、張渠、陳俊宇、李柄賢、王昱詠、侯冠竹，其中陳俊宇志在台大法律系，張渠想攻讀醫學系，李柄賢則尚未決定，還要跟家人討論。

另外，雄女去年有4人滿級分，今年唯一的滿級分是潘妍廷。1060216

(中央社)