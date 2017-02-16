學測數學基本題變少 5標比去年降1級分
大考中心今天公布106年學測成績，數學科因為基本題較少，5標都比去年降低1級分，英文科也有4標比去年降低1級分，主要是選擇題分數較低。
大學入學考試中心今天上午公布106年學測各科級分與總級分人數百分比累計表及各科與總級分的5標分數「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數，總級分5標成績分別為62級分、55級分、44級分、34級分和27級分。
和去年成績相較，根據大考中心資料顯示，數學科5標都比去年降低1級分，英文科除了底標外，其餘4標也比去年降低1級分，而社會科除了底標外，其餘4標則比去年提昇1級分，國文科和自然科5標大多和去年持平。
每科成績滿級分為15級分，大考中心資料顯示，今年自然科15級分考生最多，有5692人，其次是社會科5005人、英文科4714人、國文科3398人、數學科1791人，英文科15級分人數是近7年新低，數學科15級分人數則是近8年新低，而5科滿級分118人也是近7年新低。
大考中心副主任沈青嵩表示，今年數學科5標略降1級分，難度比去年略高，但不是變化很大，主因是過去試題會有1、2題國中程度就能作答的基本題，今年試題都需要有高中知識才能解答，基本題比去年少，因此5標都略降，而滿級分人數降除了數學略難外，也受報名人數降低而影響。
沈青嵩指出，今年英文科4標比去年降低，看圖說故事等作文非選擇成績不比去年差，主要是受選擇題影響，但選擇題有很多類型，通常難度較高的可能是後段的綜合測驗或閱讀測驗，但究竟是哪一部份的題型較難，還需要進一步瞭解分析。1060216
(中央社)
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