北市公車追撞事故 7人送醫

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一輛650新店客運公車今天上午行駛在台北市基隆路3段時，不慎與另一輛公車發生車禍，造成車上7名乘客受傷，所幸意識清楚均無大礙，分別送北醫、萬芳醫院救治。

台北市消防局今天上午9時53分獲報，一輛650新店客運公車行駛在台北市基隆路3段時，不慎追撞另一輛公車，造成右半邊車頭毀損嚴重、多名乘客跌倒受傷。

警消抵達現場時，初步檢傷發現7名傷者意識清楚、均無大礙，其中5人送台北醫學院、2人送往萬芳醫院救治。1060216

(中央社)