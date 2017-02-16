葉倫國會作證 捍衛聯準會振興經濟角色
美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天就聯準會對經濟復甦力道疲弱的責任、銀行法規及國際組織參與等議題，與國會議員相持不下。
法新社報導，在時而針鋒相對的近4小時馬拉松式國會作證中，葉倫捍衛聯準會在歷經大蕭條（Great Depression）以來最嚴重危機後，協助美國經濟重建的角色，點出美國經濟現正創造紮實就業機會和薪資增長。
國會議員輪番指出，前總統歐巴馬是二戰以來唯一在這段期間未見單季經濟成長率達3%的美國總統時，葉倫反駁：「經濟正從非常嚴峻的危機中復甦。」
然而，這段期間內也沒有出現如此嚴峻的經濟衰退。
葉倫強調目前的失業率4.8%，為金融危機的低點，並自2010年2月以來創造1600萬個就業機會。
她說：「為刺激經濟支出，聯準會實施高度寬鬆的貨幣政策...以達成最大就業和物價穩定的目標。」「我相信我們正相當接近達成這些目標。」
葉倫指出，「舉例來說」，美國經濟已「在危機後，較歐盟經濟體更快速復甦」。
她也提出警告，聯準會沒有工具去處理各項干擾經濟的問題，她籲請國會制定政策以改善生產力，將有助經濟加速成長。（譯者：中央社徐睿承）1060216
(中央社)
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