NBA》籃網輸公鹿14連敗 癡等豪哥歸隊

公鹿後衛史奈爾在籃下空檔出手，籃網球員根本來不及防守。(美聯社)

看來籃網想拿第10勝，要等林書豪下半季復出後才有機會了！儘管布魯克羅培茲攻下全場最高36分，且有8火鍋，籃網16日在主場仍以125比129不敵公鹿，苦吞難堪14連敗，續以9勝47敗，位居全聯盟戰績最差的墊底位置。

原本打到末節，籃網一度落後10分，幸好丁維迪、布魯克羅培茲、喬哈里斯等人先後投進三分球，加上最後28.2秒羅培茲穩穩罰進2分，籃網追到123比125落後，只差公鹿2分差距，看來比賽還有一絲懸念。

沒想到籃網竟然很快就犯規，平白送米德頓上到罰球線罰進兩分，接下來佛義放進兩分，籃網繼續故意犯規，米德頓又是兩罰俱中，籃網最後一波進攻交給羅培茲投大號三分球，結果沒進之後，也提前放棄再次犯規宣告投降。

起碼在這場比賽，籃網進攻還算蠻爭氣的，除了羅培茲，主控丁維迪也拿本季新高19分，另有8助攻、5籃板，可惜他的先發位置將被林書豪回歸後取代，布克18分、喬哈里斯與波達諾維奇各有14分。

公鹿則有3人得分破20，「字母哥」阿提托康波表現依舊全面，貢獻33分、9籃板、3助攻與4抄截，籃網的防守幾乎拿他毫無對策，莫羅25分、8籃板，米德頓20分、7助攻，戴拉維多瓦與史奈爾各有10分。

儘管籃網將在全明星周末結束後，也就是25日下半場首戰迎回林書豪的傷癒復出，可是他們即將面對本季最嚴苛的客場8連戰考驗，以籃網本季客場2勝23敗戰績來看，就算豪哥回來了，籃網想要止敗的難度仍然很高。

(中時電子報)