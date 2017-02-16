性感女星吸毒難翻身 生下孔子後代現長這樣

安雅17日滿40歲，好友鍾麗緹提前幫慶生。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

安雅凍齡模樣令人驚艷。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

安雅以性感美豔形象走紅。(圖／本報系資料照）

女星安雅以性感美豔形象走紅，2002年因和蘇永康在夜店服用搖頭丸遭勒戒，之後就轉戰大陸發展，4年前和孔子第78代傳人孔眾祕婚，生下一子孔垂燊，許久未見的她，近日和好姊妹鍾麗緹提前慶生，凍齡模樣令人驚艷。

17日就是安雅40歲生日，好姊妹鍾麗緹也提前幫他慶生，並開心PO出合照，只見她外貌和過去差別不大，氣質依舊令人驚嘆，而除了兩人外，照片中還有個可愛萌娃，鍾麗緹也說「終於見到Kiran」，網友都猜是安雅的第2個小孩。

安雅和孔子第78代傳人孔眾愛情長跑10年，4年前傳出秘婚，並生下長子孔垂燊，英文名取自梵文名字Aditya，意思是太陽神，她希望兒子將來能在教育及靈修方面有些貢獻。

(中時電子報)