男控剝皮酒店首腦詐騙 檢不起訴

曾在台北開設「曼哈頓」等4家剝皮酒店，詐騙200多名酒客逾1.4億的詐騙集團首腦謝旭圳，去年遭台北地院判刑8年。自稱遭謝詐騙的龍姓男子，日前向台北地檢署提告謝詐欺，但北檢查出，龍男所指述的被害時間，與法院認定不同，認為龍男並非被害人之一，認為謝旭圳罪證不足，今予不起訴處分。

(中時)