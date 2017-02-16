汪笨湖辭世 總統府：不捨

政論節目主持人汪笨湖今天病逝，享壽65歲。總統府發言人黃重諺說，汪笨湖畢生投入本土文學及鄉土文化的推動，貢獻良多，他的離去，令人感到不捨，也希望汪笨湖家人節哀。

政論節目主持人汪笨湖今天病逝，享壽65歲。他住院時簽署安寧療護意願書，不願浪費國家寶貴醫療資源，拒絕心肺復甦術、不作電擊心臟、氣切等無效急救，選擇尊嚴辭世。

總統府發言人黃重諺今天受訪指出，對於知名鄉土文學作家汪笨湖病逝的消息，「我們表示不捨」，也希望汪笨湖家人節哀。汪笨湖畢生投入本土文學及鄉土文化的推動，多項文學創作，更成為電影、電視劇熱門題材，貢獻良多，他的離去，令人感到不捨。1060216

(中央社)