涉暗殺金正男 馬新社：大馬逮第2名女子

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北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遇刺。馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）引述總警長說法報導，馬來西亞已經逮捕涉及暗殺金正男的第2名女子。

路透社報導，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）向馬新社表示，關於逮捕這名女子的官方聲明，將於今天稍晚公布。

馬來西亞警方昨天逮捕1名持有越南旅行文件的女子，表示他們正在尋找「幾名涉及這起遇刺案的其他外籍嫌犯」。（譯者：中央社張曉雯）1060216

(中央社)