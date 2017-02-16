高鐵228連假加開6班車 周六開放購票

為疏運228連假期間尖峰時段人潮，台灣高鐵將於2月24日（五）至3月1日（三）再加開6班次列車（南下4班、北上2班），本週六（18日）凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，本次加開6班列車，將依旅運需求提供3至5節自由座車廂。而和平紀念日6天疏運期間，一共加開148班次列車（南下62班、北上86班），總計提供949班次列車的旅運服務。建議旅客可透過便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，提早完成取票，節省排隊購票時間。

另外，高鐵為鼓勵旅客多加利用南港站上、下車，自即日起至2月28日止，推出「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動。凡於活動期間從南港站「進站」或「出站」之旅客，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，每趟乘車均可享有乙次抽獎機會，總計將送出210張不限搭乘區間的「標準車廂對號座免費乘車兌換券」。

(工商)