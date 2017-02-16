防禽流感漏洞 嚴查重罰棄置死禽或私宰
行政院院會16日針對禽流感疫情報告，院長林全指示農委會及相關機關要全力將防疫視同作戰，所有防疫措施務必簡化行政流程，並嚴查重罰養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，避免成為防疫漏洞。
林全要求農委會、各相關機關及地方政府配合辦理，所有防疫措施務必簡化行政流程，在最短時間內貫徹執行，絕不可有公文來來往往或機關本位的情形發生。
針對養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，請警察、環保及地方政府，務必全力查緝，從重處罰，避免成為防疫漏洞。另104年大流行時曾發現的問題，包括禽場生物安全防護不佳、出場健康證明不實，以及運輸與飼料車輛消毒不足等，也請農委會及地方防疫單位，詳加檢視現行作法，不得再有類似情形發生，造成防疫缺口。
近日禽流感疫情逐漸升溫，除了過去曾流行的H5N2及H5N8病毒外，更檢出首次在我國發生的H5N6亞型高病原性禽流感，因具禽傳人的可能性，對社會威脅更是嚴重，為防患未然、有效控制疫情，行政院要求防疫視同作戰，並請農委會對各種可能情境，本於超前部署的原則，擬定各項因應措施，若有需要其他機關配合重大事項，隨時提出，以利協調解決。
(旺報)
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