LPGA》曾雅妮澳洲賽開平盤 首輪73桿

曾雅妮以平標準桿73桿開局。(美聯社資料照)

休兵3周的LPGA本周起連續3周，在澳、亞洲進行3場海外賽事，16日在墨爾本皇家阿德萊德高球俱樂部舉行總獎金130萬美元澳洲女子公開賽，前球后曾雅妮上午10時許打完18洞，揮出1鳥1柏忌平標準桿73桿，交卡時暫居並列第53。至11時許為止比賽仍在進行中，打完18洞選手以澳洲地主女將柯克成績最佳，揮出8鳥0柏忌65桿(-8)領先。

曾雅妮去年12場被淘汰，1月巴哈馬菁英賽開幕戰也無緣晉級決賽，之後留在美國訓練，直到本周才飛往墨爾本參加澳洲女子公開賽。對去年成績不佳的她來說，本季初首要目標先打出信心，然後再追求佳績，16日首輪雖沒揮出紅字，但平標準桿算是有不錯的開始。

儘管這是LPGA新季第2戰，但許多高手都從這場比賽迎接新球季，包括世界第1韓裔球后高寶璟、去年狂贏5冠的泰國新秀艾莉雅、世界第6韓國女將張荷娜與去年贏得2冠的加拿大新生代高手韓德森，此戰都有出賽。

甫換新教練與桿弟的球后高寶璟，新季首輪交出-2的71桿。(美聯社資料照)

去年在年終賽全球追逐賽輸掉獎金后、年度平均最低桿與年度最佳球員的高寶璟，季末換掉合作3年的全球知名教練李德貝特與澳籍桿弟傑森，目前新教練是曾雅妮、中國1姐馮珊珊與艾莉雅的南非籍教練吉爾奎斯特，她賽前曾表示，揮桿動作經微調之後，現覺得更簡單、更輕鬆，這場個人年度首戰驗收改換教練的成果，結果首輪以4鳥2柏忌71桿(-2)交卡。

目前世界排名積分落後高寶璟2.8分的艾莉雅，首輪較晚出發，打3洞就-2，頗有延續去年5勝的氣勢。

台灣女將除了龔怡萍之外，共有5位會員選手參賽，包括曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉與去年在Symetra取得今年參賽卡的錢珮芸，以及贊助商裙襬搖搖推薦參賽的業餘小將俞涵軒、林子涵與洪若華。

(中時電子報)