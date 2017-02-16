LPGA》曾雅妮澳洲賽開平盤 首輪73桿
休兵3周的LPGA本周起連續3周，在澳、亞洲進行3場海外賽事，16日在墨爾本皇家阿德萊德高球俱樂部舉行總獎金130萬美元澳洲女子公開賽，前球后曾雅妮上午10時許打完18洞，揮出1鳥1柏忌平標準桿73桿，交卡時暫居並列第53。至11時許為止比賽仍在進行中，打完18洞選手以澳洲地主女將柯克成績最佳，揮出8鳥0柏忌65桿(-8)領先。
曾雅妮去年12場被淘汰，1月巴哈馬菁英賽開幕戰也無緣晉級決賽，之後留在美國訓練，直到本周才飛往墨爾本參加澳洲女子公開賽。對去年成績不佳的她來說，本季初首要目標先打出信心，然後再追求佳績，16日首輪雖沒揮出紅字，但平標準桿算是有不錯的開始。
儘管這是LPGA新季第2戰，但許多高手都從這場比賽迎接新球季，包括世界第1韓裔球后高寶璟、去年狂贏5冠的泰國新秀艾莉雅、世界第6韓國女將張荷娜與去年贏得2冠的加拿大新生代高手韓德森，此戰都有出賽。
去年在年終賽全球追逐賽輸掉獎金后、年度平均最低桿與年度最佳球員的高寶璟，季末換掉合作3年的全球知名教練李德貝特與澳籍桿弟傑森，目前新教練是曾雅妮、中國1姐馮珊珊與艾莉雅的南非籍教練吉爾奎斯特，她賽前曾表示，揮桿動作經微調之後，現覺得更簡單、更輕鬆，這場個人年度首戰驗收改換教練的成果，結果首輪以4鳥2柏忌71桿(-2)交卡。
目前世界排名積分落後高寶璟2.8分的艾莉雅，首輪較晚出發，打3洞就-2，頗有延續去年5勝的氣勢。
台灣女將除了龔怡萍之外，共有5位會員選手參賽，包括曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉與去年在Symetra取得今年參賽卡的錢珮芸，以及贊助商裙襬搖搖推薦參賽的業餘小將俞涵軒、林子涵與洪若華。
(中時電子報)
關鍵字：曾雅妮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。