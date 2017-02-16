金雞年警報 高盛：陸經濟恐遇重大危機
知名的投資銀行高盛（Goldman Sachs Group Inc.）近日對中國大陸提出警示，該公司的經濟學家認為，大陸今年的經濟狀況恐遭遇重大危機，其中以近幾年快速膨脹的房地產與房貸，最有可能成為「最後一根稻草」。同時間，隨著川普（Donald Trump）上台後的保護主義興起，大陸今年的出口貿易也可能成為另一根壓垮經濟的稻草。
據彭博社（Bloomberg）報導，高盛集團做出2017年最新的經濟評估，經濟學家們警告中國大陸，認為其經濟恐在今年遭遇重大危機，其中以近年來快速飆漲的房地產市場最危險。隨著經濟成長趨緩、通貨膨脹的隱憂仍在，卻仍有許多地方政府為維持經濟成長數據，持續砸下龐大的政府預算，以鼓勵低利率的購屋貸款，保持這個「泡泡」的外觀。同時從去年下半年起，大陸官方開始限縮銀根和金融市場上的熱錢，如今在川普上任，又將面臨「貿易戰」與關稅的威脅，讓外界對這個新興大國的發展感到憂慮。
其實早在去年中下旬，就有許多專家與機構預警中國的房地產市場，萬達集團董事長王健林更直言房產將泡沫化。但眾多投資人和熱錢仍不顧預警，持續投入各大城市的房地產市場，不斷地炒高各地房價，才讓各省市政府被迫祭出限購限貸命令，卻似乎並無明顯效用。這群投入高額房價的人群，背負著高額度的購屋貸款，一旦有重大經濟變化，都將成為大陸隱藏的未爆彈之一。
同時在美國新總統川普上任後，強力主打貿易保護和美國優先政策，不僅廢止跨太平洋夥伴協議（TPP），更揚言將對中國商品課以高額懲罰性進口稅。無論該手段是否成真，都讓川普的不確定性，成為未來影響中國經濟的不定炸彈之一。
(中時電子報)
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