學測成績揭曉 建中16人拿滿級分
大學學測成績揭曉，建國中學有16位同學拿到75級分滿級分，此外，經由國際奧林匹亞競賽和國際科展獲獎，已有9位同學保送台大，另特殊選才與希望入學各1位錄取台大。
校方表示，成績方面，75級分16人、74級分35人、73級分57人、72級分58人、71級分82人、70級分以上學生達322人，占高三所有學生比例達28％。
16名滿級分學生，有12位第三類組、2位二類組和2位社會組。
各科滿級分人數當中，國文科138人、英文科320人、數學科198人、社會科268人、自然科349人。
教務處主任蔡哲銘指出，要考滿級分是可遇不可求，除了實力也要運氣，今年數學科比去年難一點，全國滿級分人數下降，建中學生對數學有興趣的較多，相較下建中學生成績看起來比起往年要好，但水準是差不多的。
他說，學校老師在數學授課方面，也會因學生程度和興趣，額外補充課外內容，延伸學生思考能力。
(中時)
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