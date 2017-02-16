傳託運行李故障 桃機：旅客轉機重量重複計算

今機場捷運展開自由試乘，也同步開放機場行李託運服務，但沒想到早上3名日本客使用行李託運服務，系統竟顯示超重，無法直接以機器完成託運，轉往一旁人工櫃檯才排除困難，讓現場人員、媒體一度認為是系統當機或故障。但桃園機場總經理蕭登科解釋，該組客人是出境轉機旅客，系統設定上，未消除先前託運紀錄，導致重複計算重量，才會顯示超重，不能託運。

蕭登科解釋，該組3名日本客人是從星加坡飛往台灣，再轉機到大阪，但也出境在台北玩了1、2天，今天再搭班機回大阪，所以早上使用機捷A1台北車站行李託運服務，但沒想到託運系統上未設定消除先前託運紀錄，導致重複計算重量，所以才會顯示超重。

蕭登科表示，第一時間現場人員確實也在找原因，所以才會傳出故障情形，但其實轉往人工櫃檯後很快時間內就排除困難，往後也會調整系統設定，以防類似再次發生。

(中時)