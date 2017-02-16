Lara嗆小黃司機不專業 驚爆情人節警局度過

Lara日前因趕著工作心急嗆了運將，又將電腦丟在人家車上，所幸來在警局找回失物。(中時資料照片)

「南拳媽媽」前成員Lara(梁心頤)近來忙於屋頂音樂會，當天她搭計程車前往髮廊處理妝髮，當下趕時間，情緒又緊繃，而小黃司機因路不熟而開過頭，讓一心想著「我今天是公主」的Lara心情更焦慮，害怕行程delay，一急之下腦筋不聽使喚，因而回了句「那你怎麼還當司機」，等同嗆司機不專業，沒想到下車後，電腦竟然忘在車上，而表演的歌曲都在裡面，讓她瞬間從公主變失主。

據《聯合新聞網》報導，身邊的朋友聽了一整個經過，都認為她電腦應該找不回來了，沒想到Lara情人節當天，竟收到基隆分局的通知，她才一個人開車去領回，怎麼都沒想到單身的她，情人節竟然會在警局度過，只好自我安慰：「我在想他們是怎麼找到我的，應該是電腦上貼著『妹妹娃娃多媒體』貼紙，才循線找到我」。

個性率直的Lara坦言自己愛聽好聽話，之前會和小黃司機鬧得不愉快，只是因為對方態度較木訥，不然若是遇到熱情的司機，即便被多繞路，車資從400元倍增到700多元，她也是心甘情願多付錢，但現在自己已慢慢改變了，「我現在學會凡事不要只看表面」，而過去的她，一直活在「我是偶像」的光環裡，直到和25歲的姊姊梁妍熙一起創業，至今奮鬥了三年多，慢慢認清了現實，也漸漸放下「偶像包袱」。

(中時電子報)