豬農之子林承毅 拚出雲林唯一滿級分

揚子高中去年畢業生林承毅捲土重來，考了滿級分，可如願上國立醫學院。（許素惠攝）

虎尾高中學測成績全縣第一，放鞭炮慶祝。（許素惠攝）

虎高陳俞君（後左四）國中小是女籃校隊，上課時間少，學測仍考出74級分，另陳韋彤、鍾靈（前左四、三）73級分。（許素惠攝）

虎尾揚子高中去年校友林承毅學測75級分，是雲林唯一滿級分。虎尾高中學測全縣第一，陳俞君74級分，是雲林唯二之一。另陳韋彤與鍾靈73級分，而70級分以上者多達20人，

虎高學測成績亮麗，除了陳俞君、陳韋彤、鍾靈外，72級分7人，71級分6人，70級分4人，70以上20人。而60級分以上更高達96人。值得一提的是，全校榜首陳俞君在國中小時是女籃校隊，為了比賽幾乎 都在練球，上課時間相對壓縮，上高中成績依舊不受影響，在數理資優班，並拿到好成績，她因此強調運動的重要。

各科滿級分的同學，國文科10人；英文科28人；數學科10人；社會科22人；自然科28人，成績破歷屆紀錄。

揚子高中去年畢業校友林承毅是豬農之子，去年未能如願考上國立醫學院，今年捲土重來，學冠全縣，獲得滿級分。鍾旻軒72級分，另60級分以上共13人。

各科滿級分國文3人，英文1人，數學1 人，社會與自然各4人。

(中時)