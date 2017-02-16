外館規格 美將派陸戰隊駐守在台協會

楊甦棣表示，美方將派遣陸戰隊駐守負責AIT內湖新址安全。（江靜玲攝)

美國將以駐外使館標準配套規格派遣陸戰隊員駐守美國在台協會（AIT）台北辦事處。此一措施對提昇美台關係具指標意義。

前AIT台北辦事處長楊甦棣15日透露，AIT位於台北內湖新址今年落成啟用後，美方將派遣陸戰隊駐守負責安全維護。楊甦棣說，這是美國對台灣朋友的承諾。

楊甦棣是在出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）研討會上致詞時透露這項訊息的，表示自己在AIT台北辦事處長任內曾參與大力推動相關計畫，指出美國將派陸戰隊負責AIT內湖新址安全維護。

楊甦棣說，派遣派陸戰隊到台北AIT負責維安，對台灣友人具「象徵性表示」。他表示，設計AIT辦公新大樓之初，就希望能打造一個「陸戰隊之家」，這是美國派駐台灣人員應得的待遇，美國在世界各國外交館舍，也都有此設施，「台北也會有」。

派遣陸戰隊站保護使領安全是美國駐外館處的標準配備。台美斷交後，AIT辦公地點即無陸戰隊員駐守衛兵，後美國雖派有武官到台北，但在「非官方關係」前提下，保持低調，且不著軍服。

美軍陸戰隊若在AIT搬遷到內湖新址後正式駐守，對美台關係將是重大象徵意義轉變。至於AIT遷入台北內湖新址後，是否會公開升起美國國旗，則值得進一步觀察。

(中時)