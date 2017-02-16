動保處稽查新北禽 1件健康證異常

新北市動保處人員進行雞隻採樣。（新北市動保處提供）

新北市動保處15日晚間查核運禽車的消毒記錄。（新北市動保處提供）

禽流感疫情延燒，新北市動保處2月15日晚間聯合警察局突襲檢查新北市家禽屠宰場，逐一攔查檢運禽車。動保處表示，昨日共攔查27台運禽車，其中1台的家禽健康證開立時間竟是4月16日，是「未來證明書」。動保處判定為不實證明，已移請雲林縣防疫機關續辦，最高可處100萬元罰鍰。當場該台運禽車上的3000隻雞快篩，檢驗結果為陰性。

動保處昨晚聯合警察局檢查新北市家禽屠宰場，檢查每車的家禽健康證明書及車輛消毒記錄，其中1台由雲林縣簡姓獸醫開立的家禽健康證，開立時間為4月16日，已移請雲林縣續辦；其餘車輛皆符合規定。現場也隨機進行快篩，現場檢測為陰性，後續新北禽駐場獸醫也進行突後檢查，也無異常。

(中時)