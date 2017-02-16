邱鏡淳指鄭永金「搓湯圓」 更一審改判無罪

新竹縣長邱鏡淳3年前競選連任時，暗批對手鄭永金任內「桃山隧道佣金拿光光」、「檢察官其他全被他搓光光」，鄭提告後，歷審依違反選罷法將邱判刑4月、褫奪公權1年，但高院更一審認定邱是「合理懷疑、無實質惡意」今日逆轉改判邱無罪，鄭不服可上訴。

這起官司是由鄭永金提起的刑事自訴案，鄭指邱在2014年11月25日於 新竹縣橫山鄉政見發表會場，指控他擔任新竹縣長任內發包桃山隧道改善工程，有佣金問題及用不法方式擺平司法案件，足生損害影響選民對他的判斷。

歷審認定邱傳播不實事實，依違反選罷法判4月、可易科罰金，同時宣告褫奪公權1年，由於褫奪公權的諭知恐導致邱鏡淳無法擔任公職，失去縣長寶座，他委由律師提起上訴，最高法院認為原審沒有調查對邱有利證據，撤銷判決發回更審。

高院更一審審理後認為，鄭永金擔任縣長時有部屬因貪汙遭判刑定讞，但檢警沒有針對鄭有無涉案部分另行偵查，邱因而懷疑鄭是否不當干預司法偵辦，邱的發言有所本沒有「實質惡意」，不構成誹謗罪及違反選罷法，改判邱鏡淳無罪。

鄭永金提起包括本案的3件官司分別為，邱鏡淳被控在造勢場合說鄭永金「他家開銀行」、「百億先生」，去年最高法院認為，邱鏡淳的言論屬善意評論，判他無罪定讞。

另起官司是前國大代表、縣府社會處長田昭容當時出席記者會宣稱，她想問選民「有誰沒有拿過鄭永金家族的錢？」，鄭永金怒告邱、田違反選罷法，最高法院認為，沒有證據證明邱鏡淳藉此影響選民投票意向，上周已將他無罪確定。

(中時)