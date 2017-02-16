邱鏡淳指鄭永金「搓湯圓」 更一審改判無罪
新竹縣長邱鏡淳3年前競選連任時，暗批對手鄭永金任內「桃山隧道佣金拿光光」、「檢察官其他全被他搓光光」，鄭提告後，歷審依違反選罷法將邱判刑4月、褫奪公權1年，但高院更一審認定邱是「合理懷疑、無實質惡意」今日逆轉改判邱無罪，鄭不服可上訴。
這起官司是由鄭永金提起的刑事自訴案，鄭指邱在2014年11月25日於 新竹縣橫山鄉政見發表會場，指控他擔任新竹縣長任內發包桃山隧道改善工程，有佣金問題及用不法方式擺平司法案件，足生損害影響選民對他的判斷。
歷審認定邱傳播不實事實，依違反選罷法判4月、可易科罰金，同時宣告褫奪公權1年，由於褫奪公權的諭知恐導致邱鏡淳無法擔任公職，失去縣長寶座，他委由律師提起上訴，最高法院認為原審沒有調查對邱有利證據，撤銷判決發回更審。
高院更一審審理後認為，鄭永金擔任縣長時有部屬因貪汙遭判刑定讞，但檢警沒有針對鄭有無涉案部分另行偵查，邱因而懷疑鄭是否不當干預司法偵辦，邱的發言有所本沒有「實質惡意」，不構成誹謗罪及違反選罷法，改判邱鏡淳無罪。
鄭永金提起包括本案的3件官司分別為，邱鏡淳被控在造勢場合說鄭永金「他家開銀行」、「百億先生」，去年最高法院認為，邱鏡淳的言論屬善意評論，判他無罪定讞。
另起官司是前國大代表、縣府社會處長田昭容當時出席記者會宣稱，她想問選民「有誰沒有拿過鄭永金家族的錢？」，鄭永金怒告邱、田違反選罷法，最高法院認為，沒有證據證明邱鏡淳藉此影響選民投票意向，上周已將他無罪確定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。