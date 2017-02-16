灌醉女網友性侵 撿屍變真屍判7年4月
嘉義縣男子葉峰源前年與劉姓女網友相約到釣蝦場喝酒唱歌，劉女酒醉後又一口氣狂飲半瓶高梁酒後爛醉，葉男「撿屍」將她帶回家中性侵，隔天她因急性酒精性中毒暴斃，最高法官認為葉男犯後態度不佳，今日依過失致死及乘機性交罪將他判刑7年4月確定。
43歲在遊覽車上販賣澎湖干貝醬的葉男，透過網路認識在餐廳任職的40多歲劉姓女子，前年1月9日晚上他約劉女到嘉義市一家釣蝦場喝酒，2人共飲2個多小時喝掉2瓶58度高梁酒，劉女酒醉傳Line給吳姓男同事求救。
隔天凌晨吳男趕到，扶送劉女欲離開時，葉男又一直勸酒，劉女在進退不得的情形下，一口氣又喝了半瓶酒，隨即醉倒昏睡在包廂裡，葉男支開吳男後獨自和劉女回到他的租住處，趁機對方酒醉加以性侵，醒來後劉女已因食物哽噎、酒精中毒死亡。
歷審都認為，葉男趁被害人酒醉如泥、昏睡不省人事加以性侵得逞，又未注意其身體狀況，給予適時照顧或送醫救治，造成被害人死亡，依過失致死等罪將葉男判刑7年4月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。