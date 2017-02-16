灌醉女網友性侵 撿屍變真屍判7年4月

嘉義縣男子葉峰源前年與劉姓女網友相約到釣蝦場喝酒唱歌，劉女酒醉後又一口氣狂飲半瓶高梁酒後爛醉，葉男「撿屍」將她帶回家中性侵，隔天她因急性酒精性中毒暴斃，最高法官認為葉男犯後態度不佳，今日依過失致死及乘機性交罪將他判刑7年4月確定。

43歲在遊覽車上販賣澎湖干貝醬的葉男，透過網路認識在餐廳任職的40多歲劉姓女子，前年1月9日晚上他約劉女到嘉義市一家釣蝦場喝酒，2人共飲2個多小時喝掉2瓶58度高梁酒，劉女酒醉傳Line給吳姓男同事求救。

隔天凌晨吳男趕到，扶送劉女欲離開時，葉男又一直勸酒，劉女在進退不得的情形下，一口氣又喝了半瓶酒，隨即醉倒昏睡在包廂裡，葉男支開吳男後獨自和劉女回到他的租住處，趁機對方酒醉加以性侵，醒來後劉女已因食物哽噎、酒精中毒死亡。

歷審都認為，葉男趁被害人酒醉如泥、昏睡不省人事加以性侵得逞，又未注意其身體狀況，給予適時照顧或送醫救治，造成被害人死亡，依過失致死等罪將葉男判刑7年4月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)