濃霧清晨壟罩嘉義 能見度100公尺

16日早晨嘉義地區出現濃霧。（余信賢攝）

16日早晨嘉義地區出現濃霧，能見度約100公尺。（余信賢攝）

嘉義地區16日清晨出現濃霧，溫度只有13度。（余信賢攝）

早晨嘉義地區出現濃霧（余信賢攝）

濃霧持續到早上10點多因太陽露臉才逐漸散去。（余信賢攝）

嘉義地區16日清晨出現濃霧，溫度只有13度。早上6點天未亮時，整個嘉義縣市已經被濃霧所籠罩，能見度約100公尺。濃霧持續到早上10點多因太陽露臉才逐漸散去，此時溫度已翻升到23度。

(中時)