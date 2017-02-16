民調:近7成憂自己或子女領不到退休金

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台灣智庫今天公布民調指出，69.2%的民眾擔心自己或子女在未來領不到退休金；77.1%支持「拉近軍公教和勞工領取退休金差距」的改革方向；49.1%認為年金改革不應溯及既往。

台灣智庫民調中心主任周永鴻今天公布最新年金改革議題民調，69.2%擔心在未來領不到退休年金；67%支持進行年金改革；66.3%認為軍公教和勞工領取不同退休金並不公平。

立委徐永明說，細部分析，無論軍公教、藍領、白領都很憂慮領不到退休金，所以不改不行，其中，軍公教更高達94.8%擔心未來領不到退休金，他相信軍公教朋友也不會反改革，只是改革的內涵、步驟、價值可能有差異。

周永鴻說，若細部分析，軍公教人員有一半認為軍公教和勞工領不同退休金，是「公平」的；至於白領、藍領、農林漁牧生產者都有超過一半以上認為「不公平」。

民調並顯示，77.1%支持政府「拉近軍公教和勞工領取退休金差距」的改革方向；75.5%贊成「6年後完全取消18%優惠存款制度」。

民調顯示，45.8%認為「分6年取消18%的優惠」的改革步調剛剛好，31.7%認為「太慢」，12.2%認為「太快」，1.2%認為「不用改革」，9.1%「無明確意見」。

民調指出，49.1%認為年金改革不應該溯及既往，35.1%認為改革應溯及既往，0.5%認為不用改革，15.3%未回答。

這份民調由台灣智庫民調中心委託趨勢民意調查公司進行，於2月13、14日執行，以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，進行電話調查。有效樣本1075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。並依最新人口資料，進行地區、性別、年齡和教育程度加權處理。1060216

(中央社)