學測公布 建中：滿級分共16人
大考中心今天公布106學年大學學測成績，共118人獲得滿級分（75級分）。台北市立建國高中表示，75級分有16人，經由國際奧林匹亞競賽和國際科展獲獎，已有9人保送台大。
大考中心公布106學年大學學測成績，共118人獲得滿級分（75級分），比去年138人少20人，是近7年新低，英文科、數學科頂標比去年降1級分。
建中表示，75級分有16人，經由國際奧林匹亞競賽和國際科展獲獎，已有9人保送台灣大學；特殊選才與希望入學各有1名錄取台大。
至於成績分面，建中統計，75級分有16人、74級分35人、73級分57人、72級分58人、71級分82人，70級以上有322人，佔高三比例達28%。
建中表示，各科滿級分人數，在國文科有138人、英文科320人、數學科198人、社會科268人、自然科349人，表現優異。
建中說，今年整體學測成績表現，分數達全國學科能力測驗總級分頂標（62級分）以上學生人數達806人，佔高三人數71%；英文、數學、自然均標高於全國頂標，國文、社會科均標也達全國頂標，總級分均標高於全國頂標。
建中表示，數學、自然仍維持高水準，整體成績表現如往年亮麗。1060216
(中央社)
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