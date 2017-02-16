陸男999柚子告白遭拒 柚子被秒殺

中國大陸河南省駐馬店市一名大三男學生14日情人節當天下午，在一家商場門前廣場擺了999顆柚子向大四學姐告白，不料被拒絕；而柚子則在1分鐘內被圍觀群眾瓜分一空。

綜合大河網客戶端等陸媒報導，這名男大生當天下午4時在當第一家商場前擺出巨大心形柚子陣，吸引了人潮駐足圍觀。數十名青年男女更將「I love柚」的告白誓言貼滿現場，大聲吶喊著「在一起，在一起」。

當時男大生手拿麥克風，唱著自編的歌曲，拿著一束鮮花深情地向學姐走去。

男大生說，「別人送999朵玫瑰，我送999顆柚子，希望一生總柚妳。」並表示，從認識學姐的那天就喜歡上了學姐，一直沒有勇氣，「但是今天有這麼多人的見證，我想問妳，做我女朋友好嗎?」

就在眾人鼓噪之際，學姐竟對男大生說「對不起，我一直當你是弟弟一樣的朋友！希望你將來能找到一個更好的女朋友。」便紅著臉擁抱了學弟以示鼓勵後，轉身快速離去。

告白失敗後，男大生難掩落寞，現場圍觀群眾也搖頭直呼遺憾。但男大生仍大方地向圍觀群眾表示「她雖無意，我柚真情，柚子分給大家享用吧，謝謝大家!」眾人便在1分鐘內將999顆柚子瓜分一空。

報導引述男大生室友表示，男大生與學姊是當地某大學的學生，兩人同學系。男生入學後就暗戀學姐了，但是一直沒勇氣表白，眼看著這學期結束學姐就將畢業，宿舍的室友們才幫他規劃了這場告白大會。1060216

(中央社)