暗指對手拿回扣 邱鏡淳更一審改判無罪
前新竹縣長鄭永金不滿新竹縣長邱鏡淳於3年前九合一選舉期間，在政見會上暗指他拿回扣、搓圓仔，憤而提告。高院更一審今天改判邱無罪，全案可上訴。
這起案件源於鄭永金認為邱鏡淳在橫山鄉舉辦的政見發表會時，暗指他「用紅包文化專門工程統包，回扣全部拿光光」等語，遭邱抹黑、誹謗，意圖使人不當選，違反選罷法，向新竹地院提出違反選罷法自訴案。
一、二審法院均認定，邱鏡淳有意圖使人不當選之行為、發言沒合理事證，依違反選罷法判邱4月徒刑、可易科罰金，褫奪公權1年；邱鏡淳不服上訴，最高法院撤銷有罪判決、發回高院重新審理，更一審今天宣判，改判邱無罪。1060216
(中央社)
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