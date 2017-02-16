瓜地馬拉台灣商會慶祝元宵節晚會

瓜地馬拉台灣商會11日舉辦第17屆理監事就職典禮暨慶祝元宵節晚會，旅瓜僑胞及中華民國駐瓜地馬拉大使館、團同仁出席。

晚會首先由即將卸任會長的劉進樟致詞，他感謝僑胞在其擔任會長期間所給予支持，任內以台灣美食及合辦活動為主軸舉辦活動，藉以增進僑胞間情誼，並致力於會務推動等。

新任會長朱育傑表示，將以最大熱忱為商會服務，期盼商會會務蒸蒸日上。駐瓜地馬拉大使館參事郭炳宏代表大使賴建中向僑胞們轉致問候之意，並監誓本屆新任理監事就職及轉頒僑委會續聘請李慶義為僑務促進委員聘書。

晚會中，並有猜燈謎及汽球放天燈活動等娛樂節目，氣氛歡樂和諧，與會僑胞均歡度一個愉快的元宵佳節。1060216

(中央社)