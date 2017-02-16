翻覆賞櫻遊覽車 麵包店最後身影曝光
蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆，造成33死。案發前1小時，這團最後一處休息站就位於宜蘭1家烘焙坊，由於沒有準時吃晚餐，大家似乎飢腸轆轆急忙買麵包，留下最後身影。
1部綠色遊覽車在13日晚間開抵宜蘭五結1家烘焙坊，乘客們魚貫下車，大家踴躍試吃與購賣店裡的招牌商品魔法酥、毛巾捲，還有爆漿波蘿，這團就是在國道5號翻覆造成33死的蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車。
根據店內多角度監視器畫面觀察，影片畫面雖因設定錯誤，時間晚了約1小時，但店家還是確認無誤，因為導遊蕭如進最後還在櫃台簽名。
烘焙坊業者說，這團成員當時在店內停留約20分鐘採購麵包，隨後陸續上車繼續搭車北上，沒想到約1個小時後竟在國5遇到死劫。「大家前一秒還有說有笑，下一秒就永別」，人生真無常。1060216
(中央社)
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