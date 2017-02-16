林俊傑被爆情人節約妹 經紀人曝其身分是....

林俊傑歌唱以及創作實力有目共睹。(圖/本報系資料照)

金曲歌王林俊傑寫過不少膾炙人口的歌曲，感情世界精采程度也是不惶多讓，與多名女藝人傳出緋聞，其中與S.H.E成員田馥甄話題性最足，不過近日被爆情人節前夕曾帶女生用餐，還有助理當煙霧彈掩護。

根據《蘋果日報》報導，同天除了JJ和傳聞中的「女主角」，同行的還有助理、友人以及JJ父親，這名女性友人皮膚白皙、戴著黑色膠框眼鏡、年約30出頭，不過飯局過程與JJ幾乎沒有互動，反倒是跟JJ父親和助理較熱絡，餐畢後眾人走出店門，「女主角」則是用圍巾遮住面容，和友人先行離去，JJ則是開著跑車載老爸返家，也讓人質疑分開行動是否刻意避人耳目。

對此爆料JJ經紀人也出面澄清，傳聞中的「女主角」其實是朋友的老婆，當天聚會只是單純找友人和林爸爸用餐，整起事件以烏龍爆料收尾。

(中時電子報)