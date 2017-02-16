粉絲注意!! Hello Kitty 即將離台 把握最後兩週

「Hello Kitty Go Around！！歡樂嘉年華」特展遊戲攤位豐富有趣，民眾玩得不亦樂乎，身心皆暢快 ! (時藝多媒體提供)

「Hello Kitty Go Around！！歡樂嘉年華」特展，為今年度最熱門的旅遊勝地之一！實景呈現旋轉木馬、夢幻摩天輪、Hello Kitty回憶花園、Mimmy玩具屋、友誼特快車、時尚娃娃機六個夢幻場景，尤其在蘋果神社區，瀰漫著濃濃的日式風情，讓民眾彷彿親臨日本神社般，望著栩栩如生的Hello Kitty大神，體驗到獨特的祈福感受。許多民眾都不禁驚嘆:「真的好像來到日本喔！」

六大主題遊戲 痛快紓壓超過癮

座落於遊戲區中的「爸爸愛閱讀」，民眾拿著棒槌，往翹板用力一敲，讓報紙飛向標的，同時藉由敲打的力道使壓力全部釋放，玩樂與紓壓一次擁有! 如果想體驗其它遊戲攤位以及手作區，還可購買遊戲券或手作券前往喜歡的攤位進行互動或購買特定商品，一次享有動靜娛樂的多元化體驗！

「Hello Kitty Go Around！！歡樂嘉年華」特展遊戲攤位豐富有趣，民眾皆玩得不亦樂乎，身心都暢快 ! (時藝多媒體提供)

倒數時刻，好康獨家獻禮

展場裡到處充滿著驚喜與歡樂，在六大遊戲攤位中，只要闖關成功即可獲得小獎品及一次抽獎機會，多達11款的抽獎獎品令現場民眾為之瘋狂，最大獎更是高達30吋的超大Hello Kitty，只要抽中了就直接抱緊帶回家！開展至今已讓無數個Hello Kitty迷完成心願，每位抽中大獎的幸運兒都興奮得與親友們分享喜悅，而如今展覽只剩下兩週的時間，主辦單位宣布即日起的好康活動，包括平日一張遊戲券可玩兩次遊戲，五張遊戲券特價$150(原價一張35元) 以及樂購商店眾多「展覽限定」夢幻商品，以六到八折不等的獨家優惠等回饋粉絲們，千萬要把握最後的機會，在這歡樂的嘉年華裡創造完美又難忘的回憶 !

幸運的民眾抽中30吋展場限定Hello Kitty娃娃，現場嗨翻。(時藝多媒體提供)

只要遊戲闖關成功，就有機會把展場限定絨毛娃娃帶回家。(時藝多媒體提供)

單筆消費滿$1500，即贈環保購物袋

即日起凡於樂購商店單筆購物滿1500元還送Hello Kitty嘉年華造型限定環保購物袋乙個，可愛與實用兼具，更是粉絲們必收的經典商品，數量有限，送完為止 !

Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華特展 活動資訊 :

展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展

展覽日期：即日起2月26日

營業時間：10:00–18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)