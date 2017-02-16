粉絲注意!! Hello Kitty 即將離台 把握最後兩週
「Hello Kitty Go Around！！歡樂嘉年華」特展，為今年度最熱門的旅遊勝地之一！實景呈現旋轉木馬、夢幻摩天輪、Hello Kitty回憶花園、Mimmy玩具屋、友誼特快車、時尚娃娃機六個夢幻場景，尤其在蘋果神社區，瀰漫著濃濃的日式風情，讓民眾彷彿親臨日本神社般，望著栩栩如生的Hello Kitty大神，體驗到獨特的祈福感受。許多民眾都不禁驚嘆:「真的好像來到日本喔！」
六大主題遊戲 痛快紓壓超過癮
座落於遊戲區中的「爸爸愛閱讀」，民眾拿著棒槌，往翹板用力一敲，讓報紙飛向標的，同時藉由敲打的力道使壓力全部釋放，玩樂與紓壓一次擁有! 如果想體驗其它遊戲攤位以及手作區，還可購買遊戲券或手作券前往喜歡的攤位進行互動或購買特定商品，一次享有動靜娛樂的多元化體驗！
倒數時刻，好康獨家獻禮
展場裡到處充滿著驚喜與歡樂，在六大遊戲攤位中，只要闖關成功即可獲得小獎品及一次抽獎機會，多達11款的抽獎獎品令現場民眾為之瘋狂，最大獎更是高達30吋的超大Hello Kitty，只要抽中了就直接抱緊帶回家！開展至今已讓無數個Hello Kitty迷完成心願，每位抽中大獎的幸運兒都興奮得與親友們分享喜悅，而如今展覽只剩下兩週的時間，主辦單位宣布即日起的好康活動，包括平日一張遊戲券可玩兩次遊戲，五張遊戲券特價$150(原價一張35元) 以及樂購商店眾多「展覽限定」夢幻商品，以六到八折不等的獨家優惠等回饋粉絲們，千萬要把握最後的機會，在這歡樂的嘉年華裡創造完美又難忘的回憶 !
單筆消費滿$1500，即贈環保購物袋
即日起凡於樂購商店單筆購物滿1500元還送Hello Kitty嘉年華造型限定環保購物袋乙個，可愛與實用兼具，更是粉絲們必收的經典商品，數量有限，送完為止 !
Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華特展 活動資訊 :
展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展
展覽日期：即日起2月26日
營業時間：10:00–18:00(17:30停止售票入場)
展覽地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範