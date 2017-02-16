英作文滿分人數10年新高 中譯英滿分卻大減3千人

今年學測英文非選擇題中譯英以考生熟悉的「玉山」為題，雖然老師和學生認為拿到高分不難，但成績公布後，滿分比去年驟減3418人，不過作文部分考生表現佳，滿分9人創10年新高、抱蛋人數也是10年來最少大考中心分析，今年翻譯題目短，每個單字的扣分較重，導致得高分不易。

學測英文非選擇題部分，第一題中翻英考「玉山在冬天常常覆蓋著厚厚的積雪，使整個山頂閃耀如玉」及「征服玉山一直是國內登山者最困難的挑戰之一」兩題共8分，北市英文科高中老師認為，只要掌握關鍵單字，要得6分不難。

但今天公布學測成績，英文中譯英僅1289人拿到滿分8分，比去年4707人驟減3418人，不過，第二題作文題考生表現佳，有9人拿到滿分20分，比去年1人大增8人，創近10年新高，另也抱蛋人數是近10年來最少，只有1萬620人。

大考中心分析說，今年英文作文題考四格漫畫的看圖寫作，貼近考生生活，因此較好發揮；但翻譯部分，由於今年題目句子短，每個單字的扣分較重，導致考生得高分不易。

至於國文選擇題部分，今年國文作文題目為「關於經驗的N種思考 」，大考中心指出，國文作文已連續10年無人滿分（27分），今年最高分落在25分，共有2人，1614人拿0分，比去年減少626人，減少幅度近3成。

(中時)