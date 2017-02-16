外交部：積極爭取參與世衛
外交部今天表示，今年世界衛生大會（WHA）邀請函按過去慣例約3月開始寄發，外交部除持續向世界衛生組織（WHO）表達參與意願，與各部會也都有密切合作。
外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會上表示，2017年世界衛生大會（WHA）預計將在5月22日至31日召開，世界衛生組織（WHO）秘書處按例約於3月間陸續寄發WHA邀請函。
徐佩勇表示，過去8年WHA皆邀請台灣以觀察員身分出席，讓台灣積極對國際醫療及防疫做出貢獻，台灣的專業醫療實力也受到肯定，今年將持續爭取友邦及相關國家支持。
他說，已持續向世衛表達援例受邀與會的立場，駐日內瓦辦事處也與世衛窗口有密切聯繫，「我們的想法、期盼，世衛很清楚也很了解」，希望及早寄發邀請函給台灣。
在被問及是否有跨部會推動台灣參與WHA時，徐佩勇表示，跟衛福部有非常密切合作；面對追問是否有陸委會參與時，他說，「只要能夠積極促成參與的，各部會都有合作」。1060216
(中央社)
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