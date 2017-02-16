湖南鏈源煤礦爆炸 鎮委書記鎮長免職
針對中國大陸湖南漣源煤礦14日發生瓦斯爆炸造成9人死亡，煤礦所在地的斗笠山鎮中共黨委書記、鎮長等人今天都被免職，而湖南省規模30萬噸以下的煤礦則停工、停產半個月。
新華社報導，除上述兩人被免職外，管轄漣源市的婁底市政府也被通報批評；而漣源市政府更被「口頭黃牌警告」。
湖南省副省長楊光榮並宣布，自15日起的半個月內，湖南省規模30萬噸以下煤礦一律停工、停產，深入展開煤礦安全生產大檢查。
楊光榮說，要徹查一批重大安全隱患並分級掛牌督辦、限期銷號；堅決關閉一批不合法、不具備安全條件的礦井；從嚴追究一批失職瀆職幹部和違法、違規生產經營單位負責人員的責任。
湖南省政府還要求，湖南全省要採取嚴密管控措施，對違法生產、長期停產等非正常煤礦盯死看牢，對正常生產建設的煤礦確實加強安全監管。1060216
(中央社)
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