網民怒了 陸男玩老虎又拉尾巴又坐背上

大陸一名男子自稱「貴陽野生動物園飼養員」，在網路上傳多段玩老虎的影片。男子一下拉老虎尾巴，一下坐在老虎背上，一旁還伴隨「太牛逼了」的歡呼聲，影片引起大陸網民激憤。

大陸短影音發布平台「梨視頻」15日深夜也發布了這則影音，大陸網民在下方留言開罵，「這老虎，肯定吃了不少的苦。被嚇怕了不然怎麼不敢反抗」、「人善被人欺，虎善被人騎！咬死人又是老虎的錯」。

影片中一名男子一手持手機，一手拉老虎的尾部，老虎表現出明顯的不耐煩，回頭威嚇當事男子，而在園區內的一處石頭上，明顯有血跡。陸媒報導，男子陸續上傳老虎表演訓練以及逗弄老虎的影片約30餘則。

綜合陸媒今天報導，男子自稱是貴陽野生動物園的飼養員，並承認發布一系列相關影音。男子說，「與老虎待在一起很久，並不擔心老虎會攻擊或傷害」，類似的影片天天都會拍，動物園也沒有反對這種行為。

貴陽野生動物園飼養員一名工作人員承認當事人是動物園的馴獸師，但認為「那並不是挑逗」。該工作人員說，「每個人觀賞的角度不同，再加上最近動物這一塊比較敏感，有一些網友提出異議也很正常」。1060216

(中央社)