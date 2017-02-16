少時潤娥演新劇王之愛 與任時完飆戲

南韓天團「少女時代」成員潤娥主演MBC電視劇「王之愛」，與男團「帝國的孩子」成員任時完飆戲。

南韓「亞洲經濟」報導，電視劇「王之愛」以高麗時代為背景，講述著3名男女之間的愛情和慾望，是一部愛情古裝劇。

電視劇「王之愛」採用先拍製再播出的方式，潤娥在劇中飾演高麗首富的獨生女「銀山」一角，清純可人，又十分俏皮。1060216

(中央社)