二二八前夕 綠委籲政府積極落實轉型正義

民進黨立委林岱樺今天表示，總統蔡英文除應景式的在二二八紀念活動上頒發受難者回復名譽證書外，更應積極落實轉型正義的各項實質工作；勿讓在野黨抹黑轉型正義只剩清查黨產。

就在新政府將要迎接二二八紀念日的前夕，林岱樺今天在立法院召開記者會，呼籲政府應積極落實轉型正義。林岱樺說，蔡總統對轉型正義的決心不容質疑，但實踐的腳步是否太緩慢？

林岱樺指出， 今年的二二八紀念活動，蔡總統將頒發回復名譽證書予3位受難者；對於新政府上任之後第一個二二八，除了頒發恢復名譽證書之外，應該要有進一步的作為，因為13年前，前總統陳水扁早就已經在恢復名譽證書，如果現在的轉型正義還是只是在發證書，這就叫做原地踏步。

林岱樺說，時間不待人，正義漸凋零，轉型正義的腳步不能還停留在證書頒發，包括名譽、真相、財產，凡是侵奪自人民的，政府就應加速返還。

她呼籲，蔡總統除應景式的在二二八紀念活動上頒發受難者回復名譽證書外，更應積極落實轉型正義各項實質工作；不要讓在野黨抹黑轉型正義只剩下清查黨產、只是政治操作。

林岱樺也說，前總統馬英九日前在活動中表示「台灣還在搞這種東德、南非的轉型正義，非常不正確，是時代的錯誤，不應發生」。這番今夕何夕的說法，建議黨產處理委員會，面對國民黨堅持站在歷史對立面的頑抗，黨產條例的執行須更加堅定，清查黨產不是政治操作，是面對處理歷史錯誤，並予以矯正。1060216

(中央社)