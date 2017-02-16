勞工部長人選臨陣退出 川普1週2度遇挫

面對自身任命案恐難在聯邦參議院投票過關的疑慮，美國總統川普提名的勞工部長人選帕茲德（Andrew Puzder）今天決定放棄爭取任職，讓川普本週再受打擊。

路透社報導，美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）任職不到1個月就於本月13日深夜閃電辭職，白宮還在努力平息餘波，此時帕茲德卻決定退出提名，讓白宮本週再度遇挫。

速食業者CKE餐廳（CKE Restaurants Inc）執行長帕茲德陷入一連串爭議、投訴及潛在衝突。CKE餐廳旗下有哈帝漢堡（Hardee's）和卡樂星（Carl's Jr.）等知名連鎖速食店。

帕茲德本月稍早坦言，他和妻子僱用1名無證移民當清潔管家。他近幾個月面臨一連串投訴和法律案件，員工槓上他的連鎖企業。

帕茲德前妻數十年前在名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）節目中指控他家暴的影片最近再度浮上檯面，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和英國「衛報」（The Guardian）等媒體網站紛紛可見，不過前妻已撤回這些指控。

帕茲德在聲明中說：「經過深思熟慮並與家人討論後，我決定退出勞工部長提名案。」他也在推特（Twitter）寫道，很榮幸曾被納入考慮，也感謝所有曾支持他的人。

帕茲德人事任命案原定明天舉行聽證，至少7名共和黨籍聯邦參議員拒絕在聽證會前公開相挺。（譯者：中央社盧映孜）1060216

(中央社)