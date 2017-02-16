李英愛新劇師任堂 收視率跌至個位數
韓流天后李英愛重返演藝圈作品「師任堂：光的日記」，收視率一蹶不振，下跌至個位數。
南韓「亞洲經濟」今天報導，收視率調查機構韓國尼爾森今天發布的資料顯示，15日晚間播出的「師任堂：光的日記」第7集，南韓全國平均收視率為9.7%。
韓劇「師任堂：光的日記」首集和第2集的收視率曾分別達到15.6%和16.3%，但從第3集起開始急轉直下，接連下跌。
「師任堂：光的日記」是李英愛繼「大長今」後，時隔13年的復出作品，在播出前就引起海內外廣泛關注，採取100%事前拍攝製作方式。
但電視劇播出後迴響不如人意，雖然主演李英愛和宋承憲演技可圈可點，但觀眾已對穿越時空題材產生疲勞，加上略顯混亂的劇情，收視率一路下滑。為了吸引觀眾，製作組從第5集之後，重新剪輯，但仍未挽救收視頹勢。
與SBS電視劇「師任堂：光的日記」同時段播出的KBS 2TV電視劇「金科長」，以16.1%的收視率後來居上，取得同時段收視冠軍。1060216
(中央社)
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