學測成績公布 中一中6人滿級分

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106學年度大學學測成績今天公布，台中一中有6人獲滿級分（75級分），另有19人獲74級分，70級分以上共計158人，成績優異。

大考中心今天公布106學年度大學學測成績，全國共118人獲滿級分（占0.09%），比去年少20人，成為近7年來新低紀錄。

台中一中獲75級分的6人中，有3人為普通班（張集貴、張旻廷、林家翰）、3人為數理資優班（陳昶文、黃彥澄、謝昊頤）。校方指出，學校教學不僅著重在特殊班級，普通班級表現相當優異。

校方表示，去年台中一中有7人獲滿級分，今年有6人獲滿級分，今年國文、數學、自然、社會等四科，全校「均標」挑戰全國「頂標」全部成功，英文全校「均標12」，超越全國英文前標11。

校方指出，未來在選填志願上，將加強對學生的輔導，希望同學們都能考取自己理想的大學。1060216

(中央社)