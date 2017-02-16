國道翻車意外 法扶律師進駐二殯提供協助

為了提供國道遊覽車翻車意外即時有效的協助，法律扶助基金會除了提供免費的電話線上咨詢外，從今天起將派律師到台北市第二殯儀館提供律師駐點服務，今晚7點也將在二殯召開說明會，讓家屬了解目前可能發生的法律問題。

此外，法扶也將協同消保官在二殯接受死者家屬申請法律扶助，為了讓傷者及死者家屬未來的民事求償訴訟，法扶也將立即啟動民事保全程序，協助家屬及受傷旅客向業者及相關單位進行必要的法律訴訟，法扶專線是412-8518轉2。

(中時)