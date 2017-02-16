民進黨「滴學堂」課程 開始線上報名

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民進黨副秘書長徐佳青（左起）、滴學堂講師厭世動物園園主厭世姬與台灣民主學院主任吳沛憶16日宣布，民進黨開辦的學習平台「滴學堂」課程開始線上報名。（鄭任南攝）

民進黨副秘書長徐佳青、滴學堂講師厭世動物園園主厭世姬，以及台灣民主學院主任吳沛憶16日宣布，民進黨開辦的學習平台「滴學堂」課程開始線上報名。

滴學堂請來有經驗的講師將提供權益、生活、文化、語言、歷史等多樣化實用的課程，邀請有志學習的民眾踴躍報名。

(中時)